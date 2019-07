Non si placa la polemica intorno al caso Osvaldo-Kinnunen. Dopo che l’ex calciatore Daniel Osvaldo e la sua insegnante di ‘Ballando con le Stelle’ Veera Kinnunen sono usciti allo scoperto come coppia, si sono infatti moltiplicate sui social le voci di chi vorrebbe che Milly Carlucci chiedesse scusa a Stefano Oradei, l’ex fidanzato di Veera, anche lui maestro nello show di Raiuno, che fu rimproverato dalla conduttrice durante l’ultima edizione del programma per aver fatto una scenata di gelosia alla bionda finlandese. Sospettava che lei stesse flirtando proprio con il bell’argentino. E il tempo gli ha dato ragione.

Non tutti però ritengono che la Carlucci abbia sbagliato a chiedere pubblicamente che Stefano si scusasse con Veera dopo la pubblicazione su un giornale di una paparazzata in cui i due apparivano durante un animatissimo litigio per strada. Tra questi c’è anche Selvaggia Lucarelli, voce influente del web italiano. La Lucarelli attraverso una Story di Instagram ha fatto sapere di essere completamente dalla parte di Milly.

“Milly Carlucci ai tempi ha chiesto a Stefano di rispettare una donna, a seguito di alcune foto poco ‘gentili’ uscite su un giornale. Questo va al di là dei torti o delle ragioni sulla vicenda Dani/Veera in sé. Credo non ci sia neppure da discutere”, ha fatto sapere Selvaggia.

Poi la 44enne ha provato a stemperare i toni ironizzando sulla vicenda. “Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono Bradley Cooper e Lady Gaga che ce l'hanno fatta”, ha scritto sempre sul social facendo riferimento ai rumur secondo cui l’attore hollywoodiano avrebbe lasciato la compagna Irina Shayk per andare a convivere con la pop star.

Scritto da: la Redazione il 27/7/2019.