Nuovo capitolo nella faida ormai antichissima tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Tra la giornalista e la conduttrice tv non scorre buon sangue, per usare un eufemismo, ormai da tempo. Stavolta però Selvaggia non si è lasciata sfuggire l’occasione di prendere in giro la D’Urso dopo che quest’ultima durante l’ultima puntata di ‘Live’ avrebbe provato in tutti i modi, a detta della stessa Lucarelli, a non citare la “rivale”, sebbene abbia utilizzato più volte nel corso del programma un’intervista realizzata proprio dalla Lucarelli a Pamela Perricciolo e pubblicata su ‘Il Fatto Quotidiano’.

Così la Lucarelli ha spiegato ancora una volta, per chi non fosse già a conoscenza dei rapporti più che tesi tra lei e la D’Urso, come stanno le cose: “Barbarella (si riferisce a Barbara D’Urso, ndr) mi detesta e vieta esplicitamente di nominarmi a chiunque come se una citazione in un suo programma fosse una medaglia di cui priva i nemici”, ha scritto in un post pubblicato su Facebook.

Qualche tempo fa in un’intervista a Panorama la Lucarelli aveva invece detto esplicitamente di non voler avere niente a che fare con la D’Urso. “Tra le persone con cui non voglio avere a che fare c’è Barbara d’Urso e il mondo televisivo che rappresenta, sebbene desidererei moltissimo il suo rilevatore decoder fai da te con lo share personalizzato”, aveva fatto sapere con un pizzico di ironia.