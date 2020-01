Selvaggia Lucarelli ha rivelato che negli ultimi due anni è ingrassata anche perché si è fidanzata con uno chef, Lorenzo Biagiarelli. La scrittrice ne ha parlato a ‘Piazzapulita’, programma di approfondimento in onda su La7. La 45enne ha spiegato che il suo compagno, a cui è legata da oltre quattro anni, spesso “sperimenta” le pietanze facendole mangiare a lei e per questo la bilancia ha segnato un significativo aumento negli ultimi tempi. “Lui ama sperimentare e quindi mi usa come cavia. All’inizio ero un topo da laboratorio e poi a forza di sperimentare sono diventata una pantegana da 25 chili. Negli ultimi due anni ho messo su qualche chilo sia perché ho conosciuto lui, sia perché sono un po’ meno vanesia di una volta”, ha fatto sapere.

Selvaggia ha infatti rivelato che in realtà c’è un altro motivo dietro l’aumento di peso: oggi è più sicura di sé e quindi non cerca più conferme attraverso l’aspetto fisico. “Nei periodi in cui sono stata molto in forma in realtà mi teneva in forma la vanità, solo quello. Volevo essere molto in forma per essere più bella possibile. Nel momento in cui le mie conferme le ho trovate anche altrove nella vita e non dallo specchio, me ne sono fregata”, ha aggiunto.

La Lucarelli, che è mamma di Leon, nato 15 anni fa dalla relazione con Laerte Pappalardo, figlio di Adriano, ha raccontato che dopo il parto è riuscita a perdere il peso accumulato in gravidanza in un anno e mezzo e senza ricorrere a specialisti. “Dopo la gravidanza ho fatto una dieta fai da te, ho perso 25 chili. Sono stata benissimo. Non ho abolito nulla, la mattina mangiavo anche il dolce, per dire. Durante il giorno mangiavo pochi carboidrati e molte verdure. L’ho chiamata la dieta del buon senso. L’importante è avere la forza di volontà. Se ci si affida alle diete miracolose tipo quelle con le goccine è completamente inutile. La cosa fondamentale è avere forza di volontà”, ha detto.

Poi la giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha confessato che nascere in una famiglia in cui nessuno aveva un senso della fame forte come il suo è stato quasi traumatico. Sua mamma Nadia, che oggi ha 76 anni, pesa infatti appena 49 chili. “Io ho una madre totalmente inappetente, che per una ragazzina che nasce con una fame atavica vuol dire pensare costantemente di essere nata nella famiglia sbagliata, perché non capiscono la tua fame. Mia madre addirittura faceva gli scioperi della fame con Pannella, era radicale. Già non si mangiava, poi magari una settimana digiunava per il Tibet, quindi a casa mia non si mangiava mai. Per me l’indipendenza economica ha significato anche poter entrare in una pasticceria e comprarmi quello che volevo…”, ha dichiarato con un pizzico di ironia.

“Io credo che ciascuno di noi nasca con un proprio senso della fame, secondo me è genetica. C’è questo desiderio di colpevolizzare chi ha qualche chili in più, ma secondo me è un istinto primordiale. Io passo dei periodi in cui decido di assecondare la mia fame e periodi in cui ahimè mi devo invece castrare davanti al frigo. Quindi ho dei periodi in cui ho qualche chilo in più e altri in cui ho qualche chilo in meno. Le diete le ho fatte più o meno tutte”, ha proseguito.

Infine Selvaggia ha fatto una riflessione sul fatto che i modelli estetici nel corso degli ultimi decenni non siano in realtà veramente cambiati e che le “curvy” non hanno affatto conquistato il palcoscenico come dice qualcuno. “I modelli estetici rimangono sempre quelli. I modelli estetici sono sempre uomini e donne magri. Guardate per esempio Sanremo, quest’anno sul palco ci saranno 10 donne. Dov’è quella curvy? Non c’è. La più in carne è Antonella Clerici, che è una donna normale, e ho detto tutto”, ha concluso.

