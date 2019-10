Selvaggia Lucarelli, il fidanzato Lorenzo Biagiarelli svela come l'ha conquistata

Selvaggia Lucarelli è legatissima a Lorenzo Biagiarelli da ben quattro anni. Il food blogger 29enne a Oggi svela con l'ha conquistata, come è riuscito a far subito breccia nel cuore della giornalista, scrittrice e opinionista tv, nonché giudice di Ballando con le stelle 45enne.

La prima sera Lorenzo Biagiarelli ha servito a Selvaggia Lucarelli un risotto alla parmigiana sormontato da petto d’anatra alle prugne. Questa ricetta ha fatto centro, è anche per questa ragione che lo chef l’ha messa nel suo libro, “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare”.

Adora cucinare, così, dopo gli studi e un passato da musicista, ha deciso di dedicarsi ai fornelli e creare nuovi piatti. Lorenzo Biagiarelli ha conquistato pienamente Selvaggia Lucarelli e a giudicare dai ‘like’ sul suo profilo Instagram sono in moltissime a impazzire per lui e le sue ricette. “In Myanmar l’ho convinta ad assaggiare uno scorpione - racconta - Ha detto che era buono e sapeva di granchio”.

In casa è lui cucinare. “Selvaggia andrebbe avanti a surgelati”, confessa Lorenzo Biagiarelli. Non c’è un piatto anti litigate: i due non bisticciano quasi mai. Il 29enne lo sottolinea. Poi dice: “Di solito Selvaggia vuole stare leggera, così le preparo delle verdure croccanti al forno col salmone e due uova cotte a 65°. Ma se la voglio davvero vedere felice come una bambina porto in tavola la pasta al forno con le polpette”.

La differenza d’età tra la coppia non è mai stata un problema: “Ci siamo incontrati e riconosciuti all’istante, tre mesi dopo la prima cena convivevamo già”. Con loro c’è Leon, il figlio 14enne che Selvaggia Lucarelli ha avuto da Laerte Pappalardo. Lorenzo e il ragazzo vanno molto d’accordo: “E’ un ragazzino fantastico: sveglio, ironico, curioso. E poi amiamo entrambi da pazzi i Pokemon e i mac and cheese”.

Scritto da: La redazione il 17/10/2019.