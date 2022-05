Selvaggia Lucarelli bacchetta Ilary Blasi per la foto da 'maleducata' in treno

Selvaggia Lucarelli non perdona. Stavolta a finire nel mirino è Ilary Blasi: la giornalista, opinionista e scrittrice, giudice di Ballando con le stelle, critica lo scatto condiviso dalla conduttrice nelle IG Stories. La 47enne bacchetta la bionda 41enne per la foto da ‘maleducata’ in treno.

Ilary pubblica un’immagine in cui è immortalata mentre è in carrozza sul treno che la sta riportando a Roma dopo essere stata al timone della puntata dell’Isola dei Famosi la sera prima, lunedì 16 maggio, a Cologno Monzese. La posa della moglie di Francesco Totti è scomposta e assai rilassata: in canottiera e shorts, per il gran caldo, ha una gamba allungata sul sedile davanti e l’altra appoggiata sul finestrino. Le scarpe piene di germi e batteri finiscono dove gli altri si siedono o appoggiano le mani. "Routine”, scrive la Blasi.

La Lucarelli nota subito il tutto e le fa una bella ramanzina via web. Repostando lei stessa la foto in questione, commenta: “Quindi la routine sono i piedi sul finestrino e il sedile di fronte”. Selvaggia, indirettamente, invita l’ex Letterina ad avere un comportamento più educato sul mezzo pubblico, dove vanno rispettate le esigenze degli altri e le regole igieniche. Ilary al momento non replica ed è probabile che neppure lo farà.

Scritto da: la Redazione il 18/5/2022.