In una nota Mediaset annuncia il cambio di rotta del reality con una nuova edizione diversa nel format

La scrittrice e blogger ha conquistato i vertici dell’azienda e non solo da opinionista del GF Vip

Dopo giorni di voci, arriva la conferma. E’ ufficiale: Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi insieme ad Alvin. La 51enne si prende il prime time di Canale 5: per la prima volta sarà lei al timone di uno show. In una nota Mediaset annuncia il cambio di rotta del reality, sarà un’edizione diversa nel format.

E’ ufficiale: Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi insieme ad Alvin, la 51enne per la prima volta al timone di uno show

Milly Carlucci dovrà correre ai ripari, Selvaggia sicuramente dice addio al ruolo di giudice di Ballando con le Stelle su Rai1. Del resto il suo sì al Grande Fratello Vip da opinionista lasciava preludere grandi cose per il futuro. Nel ruolo ha convinto i vertici dell’azienda di Cologno Monzese e il pubblico e ha conquistato il suo ‘premio’, facendo fuori, suo malgrado, Belen Rodriguez, che si sussurrava il pole position per l’Isola. E l’argentina 41enne non l’avrebbe presa bene: alla delusione si imputa, infatti, parte della causa del crollo emotivo avuto nei giorni scorsi.

La Lucarelli sarà co-conduttrice con Alvin. “Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura”, si legge nella nota del Biscione.

In una nota Mediaset annuncia il cambio di rotta del reality con una nuova edizione diversa nel format

“La scelta di Selvaggia Lucarelli - spiega Mediaset - nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo”.

“Alvin, volto storico de ‘L'Isola dei Famosi’ e presenza ormai profondamente legata all'identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format - si precisa ancora - Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione de "L'Isola dei Famosi", format Banijay Italia, saranno resi noti nelle prossime settimane”.

Alvin avrebbe dovuto essere accanto a Ilary Blasi in Battiti Live, ma ha cambiato i suoi programmi: al suo posto con la conduttrice 45enne sul palco ci sarà Fabio Rovazzi.