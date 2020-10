Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, tenere dediche per l’anniversario

All’inizio della loro relazione, ormai cinque anni fa, in molti non avrebbero scommesso che sarebbe durata a lungo. La differenza d’età (16 anni) in effetti c’è, ma non è stata un problema, o quantomeno non un problema insormontabile, per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Ed ora eccoli qui, 60 mesi dopo essere diventati una coppia sono più uniti che mai. Così in occasione del quinto anniversario di fidanzamento entrambi hanno voluto fare delle tenere dediche social al proprio partner.

La giornalista 46enne ha scritto su Instagram, pubblicando una foto scattata durante uno dei tanti viaggi all’estero fatti prima dell’esplosione della pandemia: “Sono stati 5 anni di momenti bellissimi e di cappelli bruttissimi. Grazie per la felicità con cui hai inondato la mia vita”. Qualche ora prima era stato invece Lorenzo, che ha un bellissimo rapporto anche con Leon Pappalardo, figlio della compagna nato dall’unione tra quest’ultima e Laerte Pappalardo ormai 15 anni fa, ad usare parole molto dolci sempre sul social.

“Comunque oggi io e questa ragazza qui stiamo insieme da 5 anni. Adesso lei e? dalla Bignardi a parlare di amore ai tempi del Covid, credo. Non credo che parlera? di noi perche?, per fortuna, non e? cambiato nulla. Stavamo sempre insieme prima, stiamo sempre insieme adesso. Poi niente, ho scelto questa foto perche? e? la mia preferita e ci riassume bene: lei e? bellissima, io mangio. Ora vado che lei sta per parlare e io non voglio perdermela. Anche se stiamo sempre insieme. Da 5 anni. Ciao ti amo”, ha fatto sapere lo chef 30enne.

Scritto da: la Redazione il 29/10/2020.