Selvaggia Lucarelli rivela perché i genitori l’hanno chiamata così

Selvaggia Lucarelli ha sicuramente un nome insolito che non passa inosservato. La giornalista ora ha svelato come mai i genitori decisero, 47 anni fa, di chiamarla in questo modo. Nadia e Nicola presero ispirazione dal lavoro di un poeta toscano vissuto a cavallo tra il 1200 e il 1300, Cino da Pistoia. Quando un utente di Instagram le ha domandato a chi dovesse il suo nome, la Lucarelli ha risposto: “I miei amavano le poesie di Cino da Pistoia per l’amata Selvaggia dei Vergiolesi”.

Selvaggia oggi è felicemente legata al cuoco Lorenzo Biagiarelli. I due, che hanno 16 anni di differenza, convivono a Milano. Con loro c’è anche Leon, l’unico figlio di Selvaggia, avuto nel 2005 insieme all’ex marito Laerte Pappalardo, figlio di Adriano.

Oltre ad essere una firma del quotidiano ‘Domani’, la Lucarelli è ormai una presenza fissa di ‘Ballando con le Stelle’. E’ infatti una giudice del talent di Rai1 e durante la prima puntata della nuova stagione del programma ha anche rivelato di aver avuto un brevissimo flirt con Morgan circa un decennio fa. Dopo l’esibizione del cantante, concorrente dello show, ha infatti raccontato con ironia: “Sono 10 anni che aspetto che mi richiami”.

Scritto da: la Redazione il 20/10/2021.