Selvaggia Lucarelli, sorpresa al fidanzato in tv: arriva dalla Clerici e lui...

Selvaggia Lucarelli fa una sorpresa al fidanzato in tv, arriva dalla Clerici, il 31enne, che proprio ieri, 25 novembre, ha spento le candeline, rimane spiazzato e a bocca aperta. Non si aspettava di vedere la giornalista, scrittrice e giudice di Ballando con le stelle a E’ sempre mezzogiorno. Antonella rompe il ghiaccio e lo invita a raggiungerla al centro dello studio: “Non vieni qui a salutarla?”.

Il food blogger, di solito molto riservato sul privato, è stupito dalla sortita della compagna nel programma di Antonella Clerici. “Volevo capire se tutti i giorni vieni veramente qui”, ironizza Selvaggia. Che poi, sempre scherzosa e col sorriso sulle labbra aggiunge: “Marchiamo il territorio…”.

La conduttrice 57enne accoglie la Lucarelli con grande calore, su Lorenzo poi dice: “Lui è davvero molto carino, posso dire una cosa… Lui ti chiama sempre, ogni mattina quando lo vedo al telefono e sento ‘amore’ so che parla con te. Siete una bellissima coppia. Io vigilo, controllo, ma non ce n’è bisogno”.

Biagiarelli è senza parole. “Ti abbiamo fatto una sorpresa”, rivela ancora la Clerici allo chef. “Ho voluto Selvaggia qui per il suo libro, ‘Crepacuore’. Io l’ho letto, è la storia di una dipendenza affettiva, tutte le donne ne hanno avuta almeno una nella loro vita, per questo vi consiglio di leggerlo”. Poi fa accomodare Selvaggia e le chiede del suo amore ‘tossico’ avuto in passato. Biagiarelli ha occhi solo per la bella 47enne.

Scritto da: La Redazione il 26/11/2021.