Selvaggia Lucarelli riceve uno strano regalo di Natale dal fidanzato: guarda

Selvaggia Lucarelli ha ricevuto un regalo di Natale molto particolare da parte del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. La giornalista ha visto recapitarsi un cammello gonfiabile. Il perché di questa scelta bizzarra fatta dallo chef tv (che ora lavora insieme ad Antonella Clerici) l’ha spiegato la stessa Selvaggia. Pubblicando su Instagram una foto in cui Lorenzo appare sopra all’animale di plastica, ha scritto: “Da mesi mi chiede cosa voglio per Natale e io rispondo: un cammello. Non c’e? un motivo per cui rispondo cosi?, faccio la stupida per dire che ho piu? o meno tutto e alla fine mi manca, al massimo, un animale esotico”.

“Allora lui ci ha lavorato perche? Lorenzo ha i suoi difetti ma non quello di prendere poco sul serio quello che gli dico e alla fine eccolo qui. Con un regalo di Natale consegnato in anticipo perche? il pacco di Amazon l’ho aperto io per sbaglio e quando ho visto che c’era dentro un cammello che si gonfia come i salvagente in aereo ho pensato: questo e? scemo”, ha aggiunto la famosa 45enne originaria di Civitavecchia (che ha 15 anni più del compagno).

VIDEO

“E invece no. Questo e? Lorenzo, questo meraviglioso ragazzo per cui ogni giorno c’e? un motivo nuovo per essere felici. E se non c’e?, va bene anche quello del giorno prima. P.s. La morale della storia è: quando vi chiedono cosa volete per Natale non dite una cosa scema, che poi succede che ve la regalano per davvero”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 22/12/2020.