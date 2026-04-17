Nella sua newsletter la 51enne mette tutto nero su bianco, partendo da un post della ballerina del 10 dicembre

“E’ quasi Capodanno e le due capiscono di voler vivere la loro storia d’amore fino in fondo…”

Finiscono ancora in cover, stavolta su Gente, con la foto del bacio. I riflettori rimangono puntati su di loro e l’amicizia ‘speciale’, ormai per tutti un amore, anche se le due non hanno mai ufficializzato. Il gossip s’infiamma. Selvaggia Lucarelli le mette così sotto la lente d’ingradimento e nella sua newsletter ricostruisce l’inizio della storia tra Elodie e e la Nuredini. “Iannone si infuria, Franceska entra in crisi, piange”, svela la 51enne, parlando della decisione della cantante romana. A suo dire durante le festività natalizie scorse la 35enne avrebbe detto addio sia ad Andrea, a cui era legata dal 2022, sia alla ballerina 23enne, per poi tornare sui suoi passi con la danzatrice, nel cast del suo tour.

''Iannone si infuria, Franceska entra in crisi, piange'': Selvaggia Lucarelli ricostruisce l’inizio della storia tra Elodie e la Nuredini

Ad attirare l’attenzione di Selvaggia è stato un post della Nuredini del 10 dicembre 2025, poco dopo la fine dei concerti dell’altra. “Grazie, a te che sei così pura e candida e col tuo cuore e la tua fame hai creato qualcosa di grande, qualcosa che io non ho mai provato, mi sento diversa, ma mi sento pronta in qualche strano modo”, scrive. Le parole lasciano trasparire un forte sentimento. Per l’opinionista del GF Vip proprio in quei giorni sarebbe iniziato tutto.

Sempre stando alla Lucarelli a dicembre si sarebbe creato un vero e proprio ‘triangolo’ amoroso.“A questo punto, secondo le mie fonti succede un’altra cosa inaspettata - scrive - sotto le feste di Natale lei molla sia Andrea Iannone che Franceska. Mentre lui si infuria, Franceska entra in una crisi profondissima. E’ innamorata, piange, si dispera. Anche Elodie sta male lontana da lei. E’ quasi Capodanno e le due capiscono di voler vivere la loro storia d’amore fino in fondo, Elodie ci ripensa. Poco prima di Capodanno vanno insieme in discoteca a Milano, al Botox. Elodie il 29 dicembre pubblica delle foto con Franceska scrivendo ‘after the storm’ (dopo la tempesta)”.

La 35enne e la 23enne ormai sono costantemente in cover con effuzioni pubbliche paparazzate: eccole sul settimanale Gente

Da quel momento Elodie avrebbe deciso di vivere la nuova relazione senza più alcun dubbio, seppur senza annunci, ma con disinvoltura, grazia e libertà totale. L’ex invece avrebbe fatto altro: “Chi conosce bene Iannone sa che lui è furibondo e che medita un riscatto mediatico. La sua fama di playboy non può essere polverizzata così: mollato, e pure per una donna. Per una sconosciuta ballerina appena 23enne. E quindi, siccome Iannone deve ribadire a se stesso o agli altri che le belle e famose cadono tutte ai suoi piedi, cerca la donna più mediatica del momento: Rocío Munoz Morales”.

“Elodie ormai va dritta per la sua strada, trascorre San Valentino a Venezia con Franceska, e subito dopo c’è l’ultima paparazzata con Iannone, quella dell’addio: si vedono Elodie e Iannone che litigano furiosamente e poi si separano per sempre”, aggiunge ancora Selvaggia.

Nella sua newsletter la 51enne mette tutto nero su bianco, partendo da un post della ballerina del 10 dicembre

La scrittrice e blogger poi commenta: “E’molto più di una semplice notizia di gossip, sebbene il gossip su questa vicenda sia molto appassionante e la infiocchetti con aneddoti divertenti. Questa coppia ha scritto, in qualche modo, un prima e un dopo nel mondo della comunicazione, le due hanno normalizzato una relazione che fino a qualche anno fa avrebbe occupato paginate di giornali e colonnine di editoriali”.