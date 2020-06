Selvaggia Lucarelli ha trasformato il suo terrazzo: adesso è un posto pazzesco. Guarda

Nina Moric mostra il nuovo fidanzato!

Nina Moric svela il suo nuovo amore. Ecco le prime immagini dell’imprenditore che è tornato a far battere il cuore dell’ex modella croata. La 43 enne ha postato alcune immagini insieme all’uomo che le ha fatto dimenticare la lunga relazione con Luigi Mario Favoloso. Il nome è ancora top secret perché ‘’lui non ha bisogno di diventare famoso, ha un lavoro da vero imprenditore. Anzi, non vuole nemmeno apparire” ha spiegato l’ex moglie di Fabrizio Corona...

TUTTI I VIDEO