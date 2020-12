Selvaggia Roma al vetriolo contro Elisabetta Gregoraci: ''Se mi regala un bracciale mi ci compro casa''

Selvaggia Roma al vetriolo su Elisabetta Gregoraci. L’influencer romana dopo lo scontro tra l’ex moglie di Flavio Briatore e Giulia Salemi si è schierata dalla parte dell’italo-persiana attaccando Elisabetta. ‘’Se mi regala un bracciale mi ci compro casa’’ la stoccata della Roma.

Elisabetta ha accusato la Salemi di aver mandato messaggi a Briatore: “Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto un po’ capire”. Dichiarazioni che hanno ferito la Salemi. Dalla parte di Giulia si sono schierate Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Selvaggia Roma. Tutte della stessa idea: non è stato bello far passare la Salemi per una poco di buono. Sulla questione economica Giulia ha poi ironizzato lasciando intendere che la Gregoraci essendo benestante non può capire certe dinamiche sulle sponsorizzazioni delle influencer: ''Vabbè amore dammi uno dei tuoi bracciali che mi pago cinque vacanze’’. La Salemi si riferisce ovviamente ai costosissimi bracciali Cartier che Elisabetta ha al polso. Poco dopo le ha fatto eco la Roma che ha rincarato la dose in confessionale: ‘’Se mi regala un bracciale mi ci compro casa’’ .

Ormai Elisabetta è sempre più distante dal gruppo delle donne, aveva già deciso di abbandonare il gioco a Dicembre e sicuramente non resterà a lungo…

Scritto da: La Redazione il 3/12/2020.