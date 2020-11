Selvaggia Roma crolla al GF Vip: pianto disperato

Selvaggia Roma ha avuto un crollo emotivo nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. La 31enne, che è l’ultimo concorrente entrato in gioco nel reality, ha raccontato di aver avuto un’infanzia e un’adolescenza molto complesse. Ha vissuto momenti di grande tensione in Tunisia. La romana, che è per metà nordafricana e il cui vero nome è Sabrina Haddaji, ha spiegato: “Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo. Ha passato cose terribili. Eravamo a Tunisi e mia madre voleva riportarmi in Italia, ma c’è stato un momento in cui non riusciva. Avevo solo 4 anni, ero piccolissima. Mia madre piangeva tutte le notti. Quando vai in questi paesi la donna non conta nulla. Eravamo in trappola, non poteva tornare insieme a sua figlia in Italia”.

Poi Selvaggia, che a Cinecittà si è già fatta parecchi nemici grazie al suo carattere sopra le righe e ad alcune affermazioni controverse, ha aggiunto di sentirsi anche in colpa per come si è comportata in diverse occasioni proprio con sua madre. “Lei non mi incolpa di nulla, mi incolpo io. Lei non è stata bene per questa cosa, ma anche per altri episodi. Mi colpevolizzo molto per quello che ha passato nella vita. Io le ho fatto del male, c’è stato un momento che ero impazzita e l’ho abbandonata. Le ho detto ‘basta mi hai rotto me ne vado da te una volta per tutte’. Ancora mi ricordo il suo sguardo straziante alla porta”, ha proseguito.

Nonostante non sia di certo la più amata dai coinquilini, gli altri concorrenti vedendola stare piuttosto male sono accorsi a confortarla. L’hanno aiutata ad asciugarsi le lacrime e hanno cercato di rassicurarla. Ad aumentare la tensione è probabilmente anche il fatto che la ragazza, ex volto di ‘Temptation Island’, si trova in nomination e potrebbe quindi essere eliminata dal gioco tra non molte ore.

Scritto da: la Redazione il 26/11/2020.