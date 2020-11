Si incendiano gli animi del Grande Fratello Vip con l’ingresso nella casa di Selvaggia Roma. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo è una nuova concorrente del reality, voluta proprio per portare scompiglio nella casa.

La 31enne romana ha subito messo in chiaro il suo pensiero su Elisabetta Gregoraci, rea, secondo Selvaggia di aver preso in giro Pierpaolo Pretelli. Proprio tra la Roma e l’ex velino ci sarebbe stato un flirt. Un paio di baci quelli confessati dalla bella mora, ma Pretelli ha subito smentito. Il vero caos però è scoppiato dopo la diretta della diciottesima puntata quando Selvaggia ha rivelato di aver trascorso una serata in discoteca e di aver baciato Enock Barwuah. Il fratello di Mario Balotelli è impazzito e ha negato con forza, salvo poi aver ammesso uno scambio di messaggi specificando di aver fatto solo da tramite con un amico. La Roma ha detto di non sapere che Enock fosse fidanzato, mentre Barwuah ha spiegato varie volte che ai tempi era impegnato. Quella sera aveva bevuto, ma nega di aver baciato la romana. L’argomento ha coinvolto tutti i conquilini con Stefania Orlando che ha ipotizzato che il ruolo di Selvaggia potrebbe proprio essere quello di creare disordini.

Intanto fuori dalla casa la fidanzata di Enock, Giorgia Migliorati non sembra aver creduto al tradimento e ha commentato la vicenda usando le parole che Giulia De Lellis , durante la prima edizione del GF Vip, rivolse ad Asia Nuccetelli colpevole di essersi avvicinata troppo ad Andrea Damante: ‘’E come direbbe qualcuno, vai a giocare un pò più in là..Ciao Magnifica’’.

Scritto da: La Redazione il 14/11/2020.