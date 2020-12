Selvaggia Roma incontra il padre che l'avrebbe abbandonata in tv, ma l'uomo rivela che...

Selvaggia Roma in tv incontra il padre che l’avrebbe abbandonata, ma l’uomo, arrivato apposta dalla Tunisia per vederla, nell’ascensore di Live - Non è la D’Urso rivela che non è così. Nega di essere scomparso dalla vita della 30enne. L’ex concorrente di Temptation Island al GF Vip, nei giorni scorsi, aveva rivelato di aver avuto un rapporto traumatico con lui e di aver persino tentato il suicidio quando era piccola. Più volte aveva sottolineato come la mancanza del papà dai 15 anni in poi le avesse minato la vita. L’ex fidanzato Francesco Chiofalo, però, ospite di Barbara D’Urso, l’aveva smentita: “Dice bugie!”.

Selvaggia, vero nome Sabrina Haddaji, in tv alla conduttrice conferma: “Mio padre quando avevo 15 anni mi ha abbandonata, ma anche prima dei 15 anni lo vedevo molto poco, vedevo più le sue spalle che lui”. Pure l’uomo dà la sua versione dei fatti e pare confermare le parole di Chiofalo…

“Non è così, non è andata così e la madre lo sa più di lei. Quello che faccio io per lei, forse non se ne rende conto, ma io soffro di più di lei. Adesso ci sono pure i fratelli, magari io organizzo per vederci, mangiare qualcosa insieme e all'ultimo momento lei mi fa 'papà guarda che ho da fare' o magari va a lavorare. Io non posso fare niente, mi dispiace anche per me stesso”, sottolinea il tunisino.

Poi arriva il confronto. “Dopo i 15 anni non ti ho più visto, non ci sei mai stato come una presenza fissa di un padre. Non ci siamo mai più visti e lo sai che ci sono stata male”, spiega la Roma. “Chiariamo questa cosa, perché a me ha dato fastidio, la gente parla, tua nonna c'è rimasta male. Addirittura io ti ho abbandonato? Cinque anni fa ti ho portato con me in Tunisia, ti ricordi? Poi tu sei voluta tornare a Roma, non ho capito che avevi. Poi ci siamo visti con tua sorella e tuo fratello a Roma, abbiamo parlato e da quella volta non ti ho visto più, io ti chiamo e tu a volte nemmeno mi rispondi”, controbatte il padre.

Selvaggia replica ancora con la voce rotta: "Ogni volta che ci vedevamo avevi sempre il tempo al polso, non siamo mai stati una giornata insieme, abbiamo sempre discusso papà. A volte non ti rispondevo apposta, perché io ci stavo male, non ce la facevo". Ma il papà ribatte ancora: “Nessuno è perfetto in questo mondo, sbagliamo tutti, lo sai il carattere mio come è fatto. Anche con tua madre ne ho parlato e le ho chiesto ma com'è che tua figlia fa così? Io sono fatto così, purtroppo. Tu mi conosci bene no? C'è sempre stata una scintilla tra me e te. Poi dire mio padre mi ha abbandonato dopo 15 anni, non è vero, non è così. Secondo me stai esagerando un po' troppo con me”.

Alla fine interviene la D’Urso che si fa promettere da entrambi, essendoci solo evidenti problemi caratteriali tra i due, di provare a costruire un rapporto vero, tenendo le passate incomprensioni dalle spalle. “Lo faremo”, dicono i due, nonostante la ritrosia iniziale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/12/2020.