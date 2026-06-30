Selvaggia Roma e Luca Teti a nozze: matrimonio romantico in una suggestiva tenuta, ecco dove, le immagini

La 35enne corona il suo sogno d'amore con il calciatore 31enne dopo il rito civile celebrato a maggio a Roma

Doppio abito per la sposa, fuochi d'artificio, photo bus e una festa da sogno per la coppia

Il giorno che aspettava da tanto è arrivato. Selvaggia Roma ha sposato il compagno Luca Teti, 31enne calciatore, con una romantica festa che ha emozionato amici, parenti e fan. Dopo il rito civile celebrato in forma riservata il 19 maggio in comune a Roma, domenica 28 giugno la coppia ha finalmente festeggiato le nozze con un ricevimento romanticissimo.

Selvaggia Roma e Luca Teti a nozze: matrimonio romantico in una suggestiva tenuta

Selvaggia e Luca vivono un amore che ha attraversato anche momenti di enorme dolore. Nel 2022 l'influencer aveva perso la sua prima figlia, Mia, a causa di complicazioni legate al citomegalovirus, un lutto che ha profondamente segnato la sua vita. Due anni dopo è arrivata la rinascita con l’arrivo della piccola Luce, venuta al mondo nell'ottobre 2024. Ora per tutti inizia un nuovo emozionante capitolo della vita.

La 35enne corona il suo sogno d'amore con il calciatore 31enne dopo il rito civile celebrato a maggio a Roma

Per celebrare il matrimonio gli sposi hanno scelto la suggestiva Tenuta Sant'Antonio, a Cesano, alle porte di Roma: giardini curatissimi, palme illuminate, giochi di luce e un'atmosfera elegantissima ha fatto da cornice ai fiori d’arancio della coppia.

I due mostrano le fedi all'anulare sui social

Selvaggia ha voluto due cambi d'abito. Per la cerimonia ha indossato un romantico modello a sirena completamente in pizzo, con maniche lunghe, dettagli preziosi e un lungo strascico da principessa. Quando la festa è entrata nel vivo, ha invece scelto un secondo look color crema, impreziosito da ricami e pizzo, decisamente più pratico per scatenarsi con le danze fino a notte fonda. Originale anche l’outfit dello sposo, che ha optato per uno smoking azzurro acceso con revers neri, firmato dallo stilista Fabio Porliod, presente anche tra gli invitati e autore degli abiti di alcuni testimoni.

Doppio abito per la sposa, fuochi d'artificio, photo bus e una festa da sogno per la coppia

La serata è stata ricca di emozioni e sorprese. Dopo lo scambio delle promesse, l’ex protagonista di Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip, 35 anni, all'anagrafe Sabrina Haddaji, ha condiviso sui social la prima immagine ufficiale da marito e moglie. Ha mostrato le mani sue e di Luca intrecciate con le nuove fedi. Per i due, dopo la cerimonia, ingresso trionfale tra gli applausi degli ospiti, romantico primo ballo e, a chiudere la festa, uno spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato il cielo sopra la tenuta.

Selvaggia lancia il bouquet, come da tradizione

A rendere ancora più speciale il ricevimento è stato anche un originalissimo photo bus, un furgoncino vintage trasformato in set fotografico itinerante dove gli sposi e gli invitati si sono divertiti a scattare immagini ricordo della giornata. Grande attenzione anche agli allestimenti: tavoli rotondi vestiti di bianco, sedie candide, raffinati centrotavola floreali e centinaia di lucine sospese tra gli alberi hanno creato un'atmosfera sofisticata e indimenticabile.