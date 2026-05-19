Sul social la 35enne racconta tutto del gran giorno col compagno da cui nell’ottobre 2024 ha avuto la piccola Luce

L’ex Uomini e Donne, Temptation Island e GF Vip entusiasta della promessa civile fatta insieme all’uomo che ama

Selvaggia Roma e Luca Teti si sono sposati in comune a Roma. L’influencer 35enne sul social racconta tutto del gran giorno vissuto col compagno da cui nell’ottobre del 2024 ha avuto Luce. “Abbiamo celebrato la scelta più grande”, scrive.

''Abbiamo celebrato la scelta più grande'': Selvaggia Roma e Luca Teti si sono sposati in comune a Roma, ecco la data del sì in chiesa

Precedentemente l’ex Uomini e Donne, Temptation Island e GF Vip ha affrontato il grave lutto della perdita della sua prima figlia, Mia, avvenuto nel 2022 a causa di complicazioni legate al citomegalovirus. Nonostante il dolore, lei è andata avanti con la sua vita e adesso si gode entusiasta la promessa civile fatta insieme all’uomo che ama. Le nozze in chiesa arriveranno il prossimo 28 giugno.

La 35enne e il 31enne appongono le firme sul registro: i fiori d'arancio saranno il 28 giugno prossimo

I due sono raggianti: la cerimonia si è svolta ieri, lunedì 18 maggio

“Oggi non abbiamo semplicemente firmato un registro al comune ma abbiamo celebrato la nostra scelta più grande e consapevole. Decidere di prometterci amore, rispetto e complicità, giorno dopo giorno, creando il nostro Per sempre. Ti amo Lulù. Aspettando il nostro matrimonio il 28 giugno”, scrive sul social. La proposta di matrimonio di Luca era arrivata lo scorso giugno, il giorno del battesimo della loro bimba, il rito civile ieri, 18 maggio.

I due nell'ottobre del 2024 sono diventati genitori di Luce

Nelle Storie Selvaggia saluta i follower e racconta la sua gioia il giorno dopo ‘l’evento’: “Posso dirlo? Perché siamo già marito e moglie da ieri. Siamo stati felicissimi, non vi dico quando siamo andati a firmare il registro al comune… Non ci siamo ancora ben resi conto, cioè sì, ma ovviamente noi abbiamo fatto tutto questo per andare a celebrare il matrimonio poi in chiesa il 28 giugno. E infatti al comune non servivano i testimoni, però da ieri siamo marito e moglie. E mi fa molto strano. Mi farà molto più strano e realizzerò quando, ovviamente, andremo in chiesa. Abbiamo festeggiato un pranzo con la famiglia”. Ringrazia tutti per gli auguri: ritiene Luca, 31 anni, calciatore e fisioterapista, una persona davvero speciale.