Selvaggia Roma, ecco qual è il suo vero nome

Selvaggia Roma è l’ultima concorrente entrata nella casa del Grande Fratello Vip, venerdì scorso. La ragazza però nasconde un segreto: il suo nome reale. Infatti quello con cui si fa chiamare è diverso da quello con cui è registrata all’anagrafe. Selvaggia Roma in verità è Sabrina Haddaji. Il cognome non è italiano perché è per metà di origini tunisine. Quando iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo usò il suo vero nome, poi decise di cambiarlo.

C’è inoltre un altro mistero sulla giovane: la sua età. Se infatti sul sito del reality di Canale5 si legge che sarebbe nata nel 1990, nelle ultime ore parlando con i coinquilini lei ha fatto sapere di aver da poco compiuto 31 anni. Non sarebbe quindi del ’90, ma piuttosto del 1989.

L’altra sera poi Selvaggia, o Sabrina, è stata accusata dall’ex fidanzato Francesco Chiofalo (con cui ha partecipato a ‘Temptation Island’) di utilizzare gli altri per farsi “pubblicità”. Il ragazzo ospite di Barbara D’Urso a ‘Live’ ha infatti affermato: “Questa ragazza si fa pubblicità utilizzando i nomi di altre persone ingigantendo le cose che dice. Noi siamo stati insieme cinque anni, e invece lei dice sette, solo per far capire come esagera e in questo periodo lei ha raccontato di me ha raccontato qualsiasi cosa, da violenze fisiche a tutto il peggio immaginabile”.

Chiofalo, che oggi è fidanzato con Antonella Fiordelisi, ha poi anche dichiarato di pensare che Selvaggia non abbia mai baciato né Pierpaolo Pretelli né Enock, come ha invece sostenuto: “Lei ha detto di tutto distruggendomi così come ha fatto con Enock e Pierpaolo Petrrelli all’interno della casa del Grande Fratello”.

Scritto da: la Redazione il 16/11/2020.