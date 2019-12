Serena Enardu contro Anna Pettinelli: 'Smetta di parlare di me e pensi alla sua relazione...'

Serena Enardu su Chi si scaglia contro Anna Pettinelli e fa insinuazioni gravi sul suo rapporto con Stefano Macchi. L’ex tronista 43enne è durissima con la speaker radiofonica: attacca la 62enne che ha parlato di lei in un’intervista concessa recentemente al settimanale. La sua è una replica al veleno.

Il giornalista le domanda se abbia più sentito Anna Pettinelli dopo Temptation Island Vip. Le ricorda anche che la neo professoressa di canto di Amici l’aveva criticata per il suo percorso al reality mentre era nel villaggio in Sardegna. L’aveva definita una “novella Alice nel Paese delle Meraviglie”.

Serena Enardu non si fa pregare per rispondere. Va contro Anna Pettinelli e dice: “La inviterei a non parlare di me. E se proprio vuole parlare, sarebbe meglio che pensasse al suo di ‘paese’, dove si potrebbero scoprire altre meraviglie”. L’insinuazione sul rapporto che lega tra la 62enne e Macchi è piuttosto evidente.

La mora poi lapidaria aggiunge: “Io ho mostrato tutta me stessa, giusta o sbagliata, dinanzi alle telecamere. Lei invece non è stata se stessa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/12/2019.