Serena Enardu è molto dimagrita: ha perso sei chili. La sarda 43enne lo confessa sul social. I fan le domandano come si senta dopo la rottura con Pago, avvenuta a Temptation Island Vip. L’addio con il cantante dopo sei anni e mezzo di rapporto è stata dolorosa e ha avuto i suoi strascichi. L’ex volto di Uomini e Donne, però, ora si sta riprendendo, lo svela ai fan nelle sue IG Stories.

“Grazie per tutti i messaggi che mi mandate di sostegno. Volevo dirvi che sto bene, che sono tranquilla; mi mandate una serie di messaggi anche in privato dove mi chiedete di ingrassare e mangiare. Sto mangiando, ve lo assicuro, piano piano riprenderò. Diciamo che ho perso in tutto 6 kg, da 54 sono arrivata a 48 chili, però voglio tornare nuovamente a 50 quindi sto mangiando”, dice Serena Enardu.

La 43enne spiega che il forte dimagrimento è stato causato proprio dalla fine della relazione con l’artista 48enne. “Effettivamente c'è stato un periodo in cui ho mangiato molto poco, perché non mi scendeva proprio la roba da mangiare. Però adesso sto meglio, sto mangiando, sto recuperando ma con i miei tempi. Non ho fretta”.

Serena vive il momento particolare accanto al figlio Tommaso e alla sorella gemella Elga, a cui è legatissima. “Non mi interessa e non mi è mai interessato in maniera particolare il mio aspetto fisico. Però nel momento in cui una persona non sta bene, è un po' più debole di testa, è giusto che si occupi un po' più di quello. Quindi piano piano ingrasserò - sottolinea ancora la mora - Per me l'importante è quello che c'è dentro e non quello che c'è fuori. Molte persone si fermano all'aspetto esteriore, io lo curo e mi fa piacere ma non è la mia priorità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2019.