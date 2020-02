Serena Enardu al GF Vip: dopo le rivelazioni del fratello di Pago, lite con il compagno, ma...

Serena Enardu è protagonista al GF Vip. La decina puntata del reality show manda in scena la lite in diretta tv con Pago dopo le rivelazioni del fratello del cantante, Pedro, che entra nella Casa per confessargli gli una cosa di cui era all’oscuro: i ‘like’ messi dalla mora sul social all’ex tentatore Alessandro Graziani, il ragazzo che l’ha fatta vacillare a Temptation Island Vip e ha involontariamente causato l’addio con il 48enne a cui era legata da sei anni e mezzo. La 45enne si scontra con il compagno, vorrebbe uscire dal reality. Poi nella notte, però, arrivano nuovamente i baci con Pacifico Settembre.

L’amore di Serena Enardu viene messo in dubbio anche da Pupo al GF Vip. Lei si difende, ma poi entra Pedro. L’ex tronista segue tutto dal Confessionale. L'uomo si rivolge a Pago e gli consiglia di allontanarsi dalla donna: "Fuori c'è un'opinione unanime: da quando è entrata lei ti sei chiuso. Se lei ti ama davvero, deve aspettarti fuori. Per il tuo bene di artista lei dovrebbe uscire e lasciarti fare il tuo percorso. Il 19 gennaio ha messo un like a quel ragazzo fuori. Era entrata qua, ti aveva detto che ti ama e poi ha messo il like all'altro".

Pago la difende: "L'ho voluta io qua. Sto benissimo e ho bisogno di vivere questa cosa con lei immediatamente. E’ giusto così. Lei non è mai stata così sincera, non l'avevo mai vista così. Quello che è successo prima non mi interessa più. Stiamo cercando di creare insieme qualcosa di bellissimo. Lei è innamoratissima di me, lo è sempre stata".

Il fratello di Pago non è convinto, lo spiega anche ad Alfonso Signorini. Serena Enardu conferma i ‘like’. L'artista ci rimane male, alla fine ammette: “Lei a volte manca di sensibilità”. Quando Pedro esce, la coppia scoppia e discute animatamente. “Del like non mi importa. Penso che lei sia qui per stare con me. Se ho cancellato delle cose c'è un motivo che è nel mio cuore. Di tutto il resto mi importa poco. Le cose ti toccano e ci vuole un momento per capire. La tua mancanza di sensibilità mi tocca”, le dice Pago.

Serena ribatte dura: "Ti tocca come persona o per la tua immagine di artista? Tuo fratello è venuto qua a farmi pagare un like". Pago replica: "Mi deve far piacere questa roba? Lui è l'uomo per cui hai rovinato la nostra storia”.

"Ti deve dispiacere un uomo di 50 anni che viene qui a farti vedere due like. Ti deve dispiacere la pochezza, il fatto che mi sia stato puntato il dito contro. Se avesse valore, avrei messo un like? Il problema in quella vicenda non è Alessandro, sono io. Non c'è niente tra me e lui ed è per questo che gli metto un like. Sai quante cose ho dovuto vedere che mi hanno dato fastidio e sono stata zitta? Stai facendo questo teatrino perché tuo fratello gradisca?”, controbatte lei.

La lite è inevitabile. Serena Enardu avrebbe voluto che Pago la difendesse dalle accuse del fratello. Interviene Signorini che le consiglia di avere un atteggiamento meno arrogante: "Non bisogna pretendere le scuse, a volte bisognerebbe farle". La sarda reagisce male: "Quando devo scusarmi lo decido io, non tu".

Non è ancora finita. La situazione si trascina e più avanti, al rientro dalla pubblicità, quando Alfosno chiede ai due se si siano chiariti, incredibilmente Pago dice: “Dovrei dirlo davanti a tutti, sono io che devo chiedere scusa a lei". Il pubblico in studio rumoreggia. Wanda Nara non riesce a trattenere le risate. Signorini: "Ma per quale motivo tu dovresti chiedere scusa a lei?”. Tutti pensano che lui sia sottomesso.

Lo scontro al veleno va avanti. Serena Enardu si prende anche la nomination dagli altri inquilini, che vorrebbero vedere lei e Pago risolvere i loro problemi fuori dal reality. La donna sta per crollare, vorrebbe uscire dal reality. Il compagno, però, non molla. E nella notte arrivano i baci che paiono riportare la calma nella coppia. Forse, però, solo apparente…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/2/2020.