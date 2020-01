Serena Enardu in Confessionale al GF Vip: 'Pago mi mancava da morire'

Serena Enardu al GF Vip, rinchiusa nella suite, in attesa di sapere se stasera sera, venerdì 11 gennaio, potrà entrare nella Casa, si lascia andare e in un Confessionale rivela: “Mi sono accorta che Pago mi mancava da morire”. E’ ancora innamorata di lui? Vuole entrare al reality per riconquistarlo e non per un semplice confronto? A quanto pare sì. Intanto il cantante 48enne a Paola Di Benedetto parla di lei…

La mora 45enne si è accorta di aver sbagliato a Temptation Island Vip. Ormai pare evidente. A freddo ha capito che Pago è una presenza costante nella sua vita, anche dopo l’addio.

“Mi sono resa conto che mi mancava da morire. Lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Un confronto con me potrebbe servire a togliergli dalla testa dei pensieri che non si è ancora tolto”, ammette la sarda al GF Vip, rinchiusa nel Confessionale della suite.

Ha nostalgia di Pago. Pure l’artista 48enne, però, soffre ancora e non l’ha dimenticata. Pacifico Settembre rivela che Serena gli avrebbe già fatto capire di essere ancora innamorata di lui. Forse a Natale, quando si sono rivisti, dato che lui frequenta ancora Tommaso, il figlio 14enne dell’ex tronista di Uomini e Donne, a cui rimane legatissimo. “A lei manco ed è ancora innamorata. Almeno questo sta facendo capire”, sottolinea a Paola Di Benedetto.

Poi aggiunge: “So benissimo che la vita ti può portare a fare tante cose inaspettate. Però è giusto che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino. Tenersele dentro fa male. Ci sono tante cose, da una parte e dall’altra, che devo capire come devono stare. Quindi ho bisogno di tempo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/1/2020.