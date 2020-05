Serena Enardu: ''Ho detto al mio agente che non voglio fare tv''

Serena Enardu non è interessata alla televisione. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo Temptation Island Vip e il GF Vip dice basta. “Ho detto al mio agente che non voglio fare tv”, confida ai fan durante una diretta Instagram.

L’esposizione mediatica è stata gigantesca, complice la dolorosa rottura con Pago a Temptation Island Vip e la successiva riconciliazione in un altro reality show, il Grande Fratello Vip. Serena Enardu, però, non ama il piccolo schermo. “Progetti in tv? Non ne ho sinceramente - racconta via web - Prima di entrare al Grande Fratello Vip il mio agente mi ha detto: ‘Serena, cosa vorresti fare in tv?’ Gli ho detto: ‘Niente, non vorrei proprio niente’”.

Serena preferisce rimanere attiva sui social. “A me piace stare sui social – spiega la sarda – mi piace la verità dei social. Posso stare tranquillamente nella mia vita e mostrarmi per quello che sono, senza andare per forza in uno studio a truccarmi in modo diverso”.

La Enardu ovviamente non chiude definitivamente la porta alla tv, lascia uno spiraglio aperto, perché è pur sempre questione di opportunità: “Se dovesse però capitarmi qualcosa di interessante che sta nelle mie corde lo farò. Però, progetti e voglia di tornare in tv, no”.

Serena Enardu è felice con Pago, ha ritrovato la sintonia con il cantante 48enne. Pacifico Settembre, rimasto a Roma per un po’ per andare a trovare il figlio Nicola, avuto dall’ex moglie Miriana Trevisan, è con lei, ma in isolamento fiduciario: “Pago non sta facendo la quarantena da solo. Sta facendo l’isolamento fiduciario, che è una misura di prevenzione prevista nell’ordinamento della regione Sardegna per contrastare e prevenire il Coronavirus”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2020.