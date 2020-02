Serena Enardu, Pago frena sulle nozze, lei reagisce male: 'Me la paga'

Serena Enardu vuole sposare Pago, lo ha detto senza alcun problema pure in tv. Il cantante, però, interrogato da Chi, sull’idea nozze ha frenato. Le parole di Pacifico Settembre non sono andate a genio alla sarda. Sul social la bella 45enne nel rispondere ad alcune domande dei fan sulla questione fiori d’arancio dice, seppur con il sorriso sulle labbra: “Me la paga!”.

E’ a Milano con Pago: i due sono tutti coccole e intimità. Vanno pure a cena insieme, come veri fidanzatini, da El Camicero, famoso locale meneghino. Tutto rose e fiori? Sembrerebbe di sì, discorso nozze a parte, però.

“Sei una persona sincera: ti ha infastidito che Pago ha detto che di matrimonio per ora nulla?”, chiede a Serena una follower su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne replica sarcastica: “No, non me n’è fregato proprio niente. Vero amore? Non mi ha infastidito”. Pago, sdraiato sul letto della camera di hotel accanto a Serena, inquadrato dalla compagna, sornione sottolinea: “No, neanche un po’”. “Un casino, un casino”, aggiunge subito Serena.

“Cosa pensi dell’intervista di Pago?”, domanda un’altra fan. “Me la paga”, precisa Serena. Fa capire che in realtà a causa delle dichiarazioni del 48enne un po’ di maretta c’è stata…

Pago al settimanale diretto da Alfonso Signorini sul matrimonio con la Enardu ha fatto sapere: “Serena e io stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF Vip. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”. Sicuramente la mora continuerà a lottare per raggiungere il suo obiettivo e portare l’artista all’altare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/2/2020.