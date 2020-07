Serena Enardu e Pago, pace fatta? 'Ci siamo presi un caffè e abbiamo fatto una bellissima...'

Serena Enardu e Pago, dopo la seconda rottura al veleno, insulti e frecciate via web, interviste condite da affondi e stilettate, si rivedono da amici, come se nulla fosse. Pace fatta? “Ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft”, racconta l’ex tronista di Uomini e Donne 43enne ai fan sul social. Nelle sue IG Stories prima lancia la bomba fingendo una faccia sorpresa, poi spiega il motivo dell’incontro con il cantante.

Se ne sono dette di tutti i colori, non si sono risparmiati accuse al vetriolo, eppure ora, dopo pochissimo tempo, pare già tutto alle spalle. “Non ho dormito nulla - rivela Serena su Instagram - perché è venuto Pago a prendersi un caffè…”. La bella sarda lo dice come se le fosse uscita di bocca una cosa che voleva rimanesse segreta. In realtà è il suo modo di creare attesa tra i nostalgici che li vorrebbero nuovamente insieme.

“Lo so sono stata un pochino stronzet*ta nel messaggio di prima perché mi faceva ridere quello che sarebbe successo dopo - chiarisce immediatamente - Infatti mi avete riempito il direct di messaggi. La verità è che ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft, non è successo niente. Ci siamo scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida e meno invasa da tante cose”.

“Ci siamo detti tante cose - continua la Enardu - Pago è qui perché c’è il bimbo e quindi è venuto qua per quello. Ci siamo presi un caffè, punto. Siamo due persone, anche se non è sembrato, abbastanza civili”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2020.