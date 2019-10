Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip si incontrano nuovamente dopo ventuno giorni. Il falò di confronto finale è subito incandescente. L’ex volto di Uomini e Donne 43enne, incurante del rapporto che la lega al cantante da sei anni e mezzo, o probabilmente proprio per le problematiche legate alla relazione, durante la sua permanenza al reality ha sempre più approfondito il legame con il single Alessandro Graziani. Il 48enne ha sofferto moltissimo, ma ha aspettato fino alla fine per chiedere spiegazioni alla compagna.

Pago è sofferente, chiede a Serena Enardu perché si sia comportata in questo modo, mancandogli di rispetto. La mora lo invita a darsi lui stesso delle risposte. L’artista, incredulo, non comprende più chi abbia davanti a sé. “Prima di entrare qui siamo stati insieme, mi hai detto ti amo. La via della felicità non è far soffrire il tuo fidanzato per un toyboy”, le dice concitato. E aggiunge: "Sai quante volte ho pensato che non mi ami più? Ma me lo devi dire tu".

I due guardano vari video che raccontano il loro percorso nello show, interrompono però continuamente la visione e si confrontano duramente. Ci sono nuove accuse che portano alla luce i problemi della coppia.

Serena sottolinea a Pago di essere sempre con il muso. "Tu canti e pensi di farti il cu*o, io sto al telefono per lavoro e pensi che faccia la cog*iona perché il mio non è un lavoro vero?”, gli rifaccia la sarda. Pago replica: "Mi parli solo per fare le storie, sto con te perché ti amo. Sei una mer*a? E si possono amare anche le mer*a, se ti senti così è un problema tuo".

Tra i due c’è insoddisfazione. Emergono anche problemi economici e di prospettiva sul futuro. Pago durante la relazione, quando i suoi impegni professionali latitavano, ha anche pensato di cambiare lavoro. Lo vomita in faccia alla compagna. Serena però controbatte: "Ti vuoi mettere a scrivere lo spettacolo a 45 anni, io ho un mutuo e devo mantenere un figlio e tu scrivi lo spettacolo".

C’entrano i soldi, come spesso accade. La Enardu, del resto l’aveva fatto capire già durante il falò della quarta puntata. Non si è sentita supportata da Pago quando ne aveva bisogno. "Ho fatto quello che era nelle mie possibilità”, precisa lui, respingendo di fatto al mittente le lamentele.

"Dopo una settimana dovevi venire da me e dirmi che stavi flirtando con quello là. Puoi avere anche ragione su di me, ma non ti giustifica. Pensi di poter fare qualsiasi cosa perché magari hai passato sei anni di mer*a?”, attacca ancora Pago. “E tu perché non sei venuto a prendermi - gli risponde di rimando Serena - Avrei voluto vedere una volta tanto determinazione da parte tua!”

Al falò di confronto a Temptation Island Vip I due se ne dicono di tutti i colori. Tutto lascia pensare a un epilogo che li porterà a prendere strade separate.

Pago improvvisamente si alza e urla: "Non volevo vedere Serena attaccata a un ragazzino, l'hai capito o no?”. Ma la fine non arriva. Alessia Marcuzzi dà appuntamento per il viaggio nei sentimenti di Serena e Pago alla sesta puntata: solo allora i telespettatori potranno sapere se la coppia è scoppiata o meno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2019.