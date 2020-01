Serena Enardu:; 'Ecco perché sono andata al GF Vip a confrontarmi con Pago'

Serena Enardu sul social spiega perché è andata al GF Vip per confrontarsi con Pago. L’ex tronista di Uomini e Donne vuole fare chiarezza. Non sopporta più tutte le critiche ricevute per essersi presentata al reality. Dopo che il pubblico con il televoto ha deciso di non farla entrare nella Casa, ha pianto tutta la notte. Ora desidera dire la sua nelle IG Stories.

Ecco perché è andata al GF Vip per incontrare Pago e dirgli cosa prova ancora per lui. Serena Enardu confessa: “Ho ricevuto l’invito da parte di Alfonso Signorini che mi ha dato la possibilità di parlare con Pacifico. Non è stato semplice decidere di andare, ho messo in conto tante cose. Purtroppo per me, anzi per fortuna, stavolta ho fatto parlare il cuore e mi sono detta che questa era un’opportunità per dare a Pacifico un segnale importante perché sono andata contro il mio orgoglio di donna sarda per andare a dire davanti a tutta Italia ciò che avevo bisogno di dirgli e che lui non mi metteva nelle condizioni di dirgli”.

VIDEO

“Quando Alfonso me lo ha chiesto ero titubante, poi ho accettato con molto piacere e lo ringrazio. Da quel giorno mi sono sentita molto più leggera, perché ho avuto la sensazione che Pago abbia capito che cosa io sono disposta a fare per salvare la nostra relazione”, sottolinea ancora Serena Enardu.

La mora 45enne poi parla anche sella discussione che Pago ha avuto con Salvo Veneziano nella casa a causa sua. Per l’ex gieffino il cantante sarebbe stato fortemente umiliato da lei. Sarcastica dice: “Stiamo parlando di una persona evoluta, Pago, e una meno evoluta, Salvo. Non voglio dire altro”.

Serena Enardu è un fiume in piena. Torna a parlare di Pago e precisa: “Non riesco a capire che cosa sia successo nella sua testa, non lo so e magari non lo sa nemmeno lui. Io ho fatto quello che mi ha dettato il cuore. Per me non è stato facile chiedere scusa e ammettere di avere sbagliato, soprattutto farlo così pubblicamente. Chiedere scusa però fa bene, fa bene a chi lo chiede e a chi riceve le scuse, non è mai troppo tardi per farlo, comunque vadano le cose”.

Poi aggiunge: “Io oggi lui lo vedo più sereno perché sa che mi sono resa conto che gli ho fatto del male. Io penso che tutto abbia un senso, e sono sicura che definire le cose in modo pacifico sia sempre la cosa giusta. Se Pago deciderà di non darmi un’altra possibilità sarà sicuramente stato uno degli errori più grandi della mia vita, ma la prenderò come un’altra esperienza di vita. Non mi succederà mai più”.

Serena alla fine conclude, facendo riferimento a chi l’accusa di essere in cerca solo di visibilità: “Non voglio fare pietà a nessuno. E se avessi voluto fare business o fare il giochino che fanno altre persone sarei già seduta in altri salotti e avrei risposto ad altri idioti. Io sono tranquilla e faccio il mio percorso, rinunciando a ospitate proprio perché faccio il mio percorso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2020.