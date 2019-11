Serena Enardu confessa di vivere un periodo difficile e particolare. Parla con i follower nelle sue IG Stories e, nel spiegare perché domenica sia scomparsa per tutto il giorno dal social, rivela: “Sono spesso triste e di cattivo umore”.

Dopo l’addio a Pago a Temptation Island Vip non è facile andare avanti. Il legame tra i due è durato 6 anni e mezzo, ora Serena Enardu da single deve ricostruire la sua esistenza. Non si sa se con il tentatore Alessandro Graziani sia iniziato realmente qualcosa fuori dal reality. Il periodo difficile, però, la 43enne non lo nasconde.

“Ieri sono un po’ sparita. Ieri mattina sono stata fuori con mio figlio Tommy per un servizio fotografico, poi siamo tornati a casa e abbiamo mangiato qualcosa al volo. Dopo lui si è messo a fare i compiti e io mi sono addormentata”, racconta Serena Enardu.

Poi aggiunge: “Io quando mi addormento, cosa che non mi capita quasi mai, mi sveglio col malumore. E questo è un periodo particolare, per quello mi viene il malumore”.

Serena cerca di chiarire quel che prova: “Mi vengono in testa mille pensieri che in un certo senso cerco di scacciare perché quando si ha il malumore bisogna evitare di nutrirlo con tutti i pensieri negativi. E non è facilissimo. In più magari accendi la televisione, c’è una musica particolare e insomma…”.

Non vuole aprirsi maggiormente. Il malessere c’è, anche il suo volto lo racconta, ma la mora desidera rassicurare i fan: “Sto bene: alterno momenti…però li faccio durare molto poco quelli di tristezza. Perché ci sono ed è normale, credo sia la cosa più normale del mondo. Però io cerco di farli passare molto in fretta. Non è facilissimo, ma ci riesco…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2019.