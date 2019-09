Serena Enardu a Temptation Island Vip è protagonista di un pianto disperato e irrefrenabile. L’ex volto di Uomini e Donne ha un crollo e al villaggio di sfoga conAnna Pettinelli, poi pure al falò. E’ crisi nera conPago. “Non ci capiamo, lui merita di essere felice e con me non lo è. Sto male”, dice. E aggiunge: “E’ come se si fosse rotto qualcosa, io voglio aggiustarlo a tutti i costi, ma non si può”.

Pago al Pinnettu vede i video in cui Serena Enardu si preoccupa costantemente del tentatore Alessandro influenzato. Quasi ogni ora lo va a trovare nella casa dei single, quasi fosse un fidanzato o un figlio da accudire. Il cantante è furioso. “Cosa ho fatto in sei anni io? Cioè ti puoi anche innamorare di un’altra persona, ma vattene da qua, ti alzi e te ne vai, non sei una stupida. Non siamo due ragazzini, questa cosa non la può sottovalutare. Non ci posso credere, non so cosa dire, o Serena ha trovato un figlio o ha trovato qualcuno, non lo so veramente cosa pensare, sono allibito, sono senza parole, non so che ca**o sta facendo”, ammette confrontandosi con gli altri.

Serena Enardu al villaggio delle fidanzata ha un crollo. Anna Pettinelli ascolta mentre parla tra le lacrime. Il suo è un pianto disperato. “Il pensiero che lui stia male mi fa malissimo. Sono una persona che ha bisogno di dare una nota di colore ad ogni giornata, ma lui è così solo con me, lo vedo fuori casa, è divertente, ironico, è un’altra persona, è come se si fosse rotto qualcosa, io voglio aggiustarlo a tutti i costi, ma non si può”, dice con la voce rotta.

I due a Temptation Island Vip mostrano tutti i limiti della loro relazione, Sono in crisi. Pago si sfoga con una tentatrice: “Magari lei ha bisogno di allontanarsi da me e io sono qui anche per questo. Lei comunque non mi stimola a scrivere canzoni. Se penso a lei che mi fa un complimento in verità faccio un po’ fatica. Sembra che non le frega niente. Lei vive male la sua età, io mi sto riscoprendo, io non ci penso mai a me stesso e sono quasi emozionato”.

Serena vede il video al falò delle fidanzate e scoppia in lacrime. E’ scioccata. “E’ chiaro che Pago non mi conosce, ha detto delle cose che sono fuori da ogni logica, Io sarei gelosa del suo lavoro? Ma quale lavoro? Certe cose non le sapete, non sapete cosa sono arrivata a fare”.

“Perchè ti senti incompresa? Cos'è che ti fa piangere così”, le domanda Alessia Marcuzzi. “Non ci capiamo - risponde Serena - sicuramente ci lega un sentimento quindi poi si lascia perdere, ma alla fine quando ci incontriamo non c’è energia”.

Serena è estremamente consapevole della crisi, ancora più evidenziata dall’esperienza che stanno vivendo a Temptation Island Vip e ammette: “Lui merita di essere felice e con me non lo è”. Alessia la abbraccia e le sottolinea la sua comprensione: “Da donna capisco perfettamente quello che stai dicendo e provando, ma ricordati che meriti di essere felice anche tu”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2019.