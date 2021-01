Serena Garitta torna single: è finita col padre del figlio

Serena Garitta è tornata single. In realtà già da un po’, ma la notizia sta facendo il giro delle testate rosa sul web solamente ora. A dare l’annuncio è stato infatti il padre di suo figlio, Nicolò Ancona, che a novembre dello scorso anno ha fatto sapere via social che i due hanno deciso di separare le loro strade. Pubblicando su Instagram un video in cui i due compaiono insieme, ha scritto: “Ciao, faccio questo post Instagram visto che contraddistingue per svariati motivi la nostra vita... Lo faccio per raccontare quelli che sono stati 5 anni incredibili; ci siamo divertiti, abbiamo litigato ci siamo amati”.

“Abbiamo vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi, oggi succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci, succede, nonostante ci siano davvero tante cose belle in comune. Nessuno sa’ se per 1 settimana, 1 mese 1 anno o per sempre”, ha aggiunto.

“Mi espongo pubblicamente anche perche? durante quest’ultimo e delicato periodo spesso amici e conoscenti mi hanno domandato come andasse, continuare a rispondere sul chi va là o che potesse andare tutto bene non mi sembrava piu? onesto”, ha continuato.

“Ci tengo a precisare che nonostante la scelta entrambi siamo molto sereni. Everything gonna be alright”, ha quindi concluso.

Serena e Nicolò, entrambi genovesi, hanno dieci anni di differenza (la più grande è lei) e un bambino, Renzo, nato nel 2016. Lei ha vinto la quarta edizione del ‘Grande Fratello’, nel 2004, è spesso nei programmi di Barbara D’Urso e da qualche tempo fa l’inviata per ‘Ogni Mattina’, show condotto tutti i giorni da Adriana Volpe su Tv8.

