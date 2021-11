Serena Grandi : 'Il mio corpo martoriato dalla chirurgia estetica, non riesco più a specchiarmi'

Serena Grandi confessa di non piacersi più. Nel suo libro, “Serena a tutti i costi - Lettere di una vita mai inviate”, un insieme di missive con le quali ripercorre tutta la sua carriera professionale e il privato, in uscita giovedì 2 dicembre edito da Giraldi, l’attrice rivela: “Il mio corpo è martoriato dalla chirurgia estetica. Non riesco più a specchiarmi”. L’attrice 63enne, un tempo icona sexy desideratissima, ora non riesce più ad accettarsi. Il Corriere di Bologna regala alcune anticipazioni del volume.

Ha affrontato anche un tumore, Serena Grandi si sente una sopravvissuta, ma è proprio al suo corpo che scrive una delle sue lettere più dure. “Non siamo più la coppia inossidabile di una volta. Questo mio corpo oggi è martoriato per colpa della chirurgia estetica e della malasanità. Questo mio corpo che non riesco più a veder riflesso in uno specchio, tanto da aver eliminato tutte le superfici riflettenti in ogni dove”, sottolinea l’artista.

Diva sensuale, era già formosa a 12 anni, ha perso la verginità a 14 con un uomo di 30 anni. Idolatrata da molti, ha sempre avuto un motto: “Non regalatemi fiori ma Cartier. I fiori appassiscono, i gioielli restano, anche quando gli uomini se ne vanno”. “Da vera romagnola. A parte che era anche un bisogno fisico. Se non facevo l’amore due volte al giorno mi veniva il mal di testa. Mi sono sempre piaciuti gli uomini belli, maledetti e stron*i... come del resto piacciono alla maggior parte delle donne”, svela ancora. Adesso però Serena è segnata dal rapporto difficile con un fisico che non ama: non si piace.

