Serena Grandi, furto in casa: rubate persino le ceneri dei genitori

Serena Grandi è stata vittima di un furto. La sua casa di Rimini è stata svaligiata. Sono spariti i gioielli di famiglia, i malviventi hanno rubato persino le ceneri dei suoi genitori che custodiva gelosamente nelle urne.

“E’ stato uno shock, mi sono sentita come violentata”, dice Serena Grandi, che ha denunciato il furto anche via social, a Il Resto del Carlino. L’attrice 61enne venerdì sera, quando è rientrata a Rimini da Roma dove, il giorno prima, aveva partecipato da ospite a “La vita in diretta”, ha avuto la brutta sorpresa.

“Forse i ladri, vedendomi in tv, hanno pensato di avere tutto il tempo a disposizione per il colpo - racconta - Hanno forzato una finestra blindata, con un bastone, e poi hanno agito praticamente indisturbati. Non se ne è accorto nessuno. Nel mio condominio in questi mesi erano già stati ‘visitati’ dai ladri tutti gli altri appartamenti. Mancava solo il mio, hanno completato l’opera. Ed è una bruttissima sensazione ritornare a casa e trovarla in questo modo. Hanno rovistato ovunque”.

Hanno rubato tutto. Serena Grandi è molto amareggiata: “I gioielli non avevano un grande valore economico, però avevano un grande valore affettivo: erano un ricordo dei miei genitori. Quello che mi sconvolge è che abbiano preso anche le urne cinerarie. Cosa se ne fanno? Pensavano contenessero dei preziosi? Mi sono fatta l’idea che i ladri non siano italiani: magari è stata una banda di nomadi, di zingarelli. D’altra parte, a Rimini se ne vede in giro di brutta gente”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2019.