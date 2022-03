Serena Grandi ha un nuovo amore? Ecco chi sarebbe

Serena Grandi condivide con i fan una foto in cui è teneramente accompagnata: in coppia, tiene la mano all’uomo che è al suo fianco. L’attrice 64enne ha un nuovo amore? “A volte gli amori ritornano ed è ancora più bello”, scrive. I fan le fanno gli auguri, le sue parole parrebbero proprio confermare che è in dolce liaison.

Il bel signore dalla chioma fluente accanto alla Grandi è Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, con cui era andato a nozze il 25 agosto del 1986 a Carson City, nel Nevada. Noto playboy, riservatissimo, in passato avrebbe già avuto una breve relazione con l’attrice, di cui è rimasto sempre grande amico: sarebbe proprio per questo che Serena parla nel suo post di amori che “ritornano”.

Arnaldo, che ha da poco festeggiato il compleanno, è legatissimo anche a Corinne Clery, con cui la Grandi è tornata ad avere un forte legame: le due per anni si sono scontrate a causa di Beppe Ercole, prima sposato con Serena, da cui ha avuto il figlio Edoardo, e poi, fino alla sua morte, unito, senza andare all'altare, alla francese 72enne.

Profonda amicizia o amore? Serena Grandi sembrerebbe propendere per la seconda: accanto a Del Piave sembra davvero raggiante.

Scritto da: la Redazione il 24/3/2022.