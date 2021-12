Serena Grandi rivela perché è ingrassata: 'Ho cominciato a mangiare e mangiare quando...'

Serena Grandi rivela perché è ingrassata. Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera l’attrice 63enne parla del suo cambiamento fisico e confessa: “Dopo la separazione ho cominciato a mangiare e a mangiare”. Parla dell’addio con Beppe Ercole, con cui era convolata a nozze negli anni 80 e da cui ha avuto il figlio Edoardo, nato nel 1989. Quando è finita, pochi anni dopo, non ha retto alla rottura. Nel 2004 poi Ercole ha sposato Corinne Clery, con cui è rimasto fino alla morte, nel 2010: è deceduto a causa di un tumore al cervello.

“Dopo la separazione ho cominciato a mangiare e a mangiare. Ma è una storia di malasanità. Non ero a conoscenza di essere geneticamente ipotiroidea (la mia tiroide non funziona da vent’anni)”, confessa la Grandi.

E aggiunge: “Poi, dei chirurghi estetici mi hanno spinto a fare una riduzione del seno, che a me piaceva. Tinto Brass dice che i seni spenti sono più eccitanti di qualsiasi protesi. Hanno cominciato a fare degli interventi senza accorgersi che sotto c’era un carcinoma di 5 centimetri. Ho preso chili. Non potevo uscire di casa, i fotografi erano appostati, speravano che uscissi con un maglione largo per urlare: ecco com’è diventata. Non sapevano che avevo un cancro”.

Sex symbol indiscusso, era formosa già da quando aveva 12 anni, in età adulta è cambiata. Nel suo libro, “Serena a tutti i costi - Lettere di una vita mai inviate”, parlando del suo corpo, Serena ha scritto: "Non siamo più la coppia inossidabile di una volta. Questo mio corpo oggi è martoriato per colpa della chirurgia estetica e della malasanità. Questo mio corpo che non riesco più a veder riflesso in uno specchio, tanto da aver eliminato tutte le superfici riflettenti in ogni dove”.

