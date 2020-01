Serena Rutelli compie 30 anni, Prince Zorresi cambia look per il compleanno della fidanzata

Serena Rutelli compie 30 anni, Prince Zorresi per il compleanno della sua fidanzata cambia look e si fa le treccine. Il calciatore, che il 27 marzo prossimo compirà 22 anni, posa insieme alla sua bella con cui ormai convive.

La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli e il fidanzato di origini senegalesi, anche lui adottato, sono sempre più uniti e appassionati. La loro storia d’amore, raccontata sul social, non smette di appassionare i fan, conquistati da Serena da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà per partecipare al Grande Fratello 16, innamorati dalla sua dolcezza e dall’incredibile forza d’animo.

Arriva al traguardo dei 30 anni con tanta gioia. Serena Rutelli celebra il grande giorno con Prince Zorresi accanto. Lo sportivo si regala un nuovo look, con l’approvazione della compagna che pare proprio apprezzare.

“Tanti auguri per i tuoi 30 anni amore mio, sei speciale! Ti amo”, le scrive, condividendo uno scatto insieme a Serena Rutelli. Lei immediatamente replica: “Ti amo amore, sei importante, grazie per tutto”. Poi a Prince e ai follower fa sapere: “Sono ufficialmente invecchiata: 30 anni, una grande tappa al tuo fianco, ringrazio tutti coloro che si sono fatti sentire per gli auguri e l'affetto dimostrato, vi voglio bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/1/2020.