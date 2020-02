Arriva come una doccia gelata l’annuncio di Serena Rutelli. La figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli è tornata single. La relazione, che durava da molti anni, con Alessandro Prince Zorresi è arrivata al capolinea da qualche tempo, probabilmente un paio di settimane. La ragazza, protagonista dell’ultima edizione del ‘Grande Fatello’, ha deciso di rendere pubblica la notizia della rottura proprio nel giorno di San Valentino.

Lo scorso 14 febbraio la 30enne ha scritto sul social: “So che non è il giorno adatto per parlarvi di ciò che sto per dirvi, ma sì tra me e Prince è finita da un po’ di tempo. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altro ma da un po’ di tempo le cose non andavano più”. “Lo dico il 14/02 proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione, nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima”, ha poi aggiunto.

Nessun commento invece da parte di Prince, che di anni ne ha 22 anni. Dai profili social di entrambi sono però scomparse tutte le foto di coppia. Sono rimasti infine a bocca aperta i loro fan e i follower: solo qualche mese fa i due parlavano di una imminente convivenza e della possibilità di avere dei figli.

Scritto da: la Redazione il 17/2/2020.