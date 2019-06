Serena Rutelli innamorata pazza di Alessandro Prince Zorresi: lui vuole un figlio. 'Stiamo pensando ache a un bambino. E’ la prima cosa che mi ha detto quando sono uscita dalla Casa del GF’, svela la 29enne

Alessandro Prince Zorresi vuole un figlio, lo rivela Serena Rutelli

‘Ha quasi 9 anni meno di me, ma la differenza d’età non si nota’

Serena Rutelli, fuori dal GF, è felice con Alessandro Prince Zorresi. Il loro rapporto sentimentale va a gonfie vele. Stanno insieme da un anno e tre mesi. La 29enne e il 21enne si amano moltissimo. Lui ora vuole un figlio, la 29enne, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, lo rivela a Gente. “Viviamo un grande amore, i miei genitori lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È la prima cosa che mi ha detto quando sono uscita dalla Casa del GF”, confessa Serena Rutelli al settimanale. Alessandro Prince Zorresi desidera un figlio da lei, vuole una famiglia. VIDEO “E’ un’idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po’, per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto”, aggiunge Serena Rutelli. L’idea di avere un figlio la stuzzica, ma lei è molto riflessiva e vuole sempre andarci cauta. Alessandro Prince Zorresi ha fatto breccia nel suo cuore, anche sui profili social i due non fanno altro che scambiarsi frasi appassionate. “Con Alessandro ho un rapporto strettissimo, siamo abituati a vederci tutti i giorni, ci cerchiamo, abbiamo bisogno uno dell’altra”, chiarisce la ragazza. “E’ come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d’età davvero non si nota. Alessandro ha un istinto protettivo fortissimo nei miei confronti”, chiarisce ancora.

