Serena Rutelli è ancora innamorata di Alessandro Zorresi, detto Prince. La giovane lo ha raccontato a ‘Vieni da me’, programma di Raiuno. Intervistata da Caterina Balivo ha spiegato che la loro relazione si è conclusa dopo due anni, senza entrare nel dettaglio dei motivi che hanno portato alla rottura, ma aggiunto di provare ancora amore verso l’ormai ex fidanzato. Nonostante questo non sa se torneranno mai insieme. Forse a decidere per l’addio è stato lui, anche se non c’è la conferma che sia andata così.

“Stavamo insieme da due anni. Io e Alessandro abbiamo 9 anni di differenza. Lui ha 21 anni, però è una persona molto matura per la sua età. Però ci sono delle cose…”, ha detto alla conduttrice del programma. Con Alessandro i ponti non sono stati tagliati. “Ci sentiamo, siamo in buoni rapporti, ma per adesso abbiamo deciso così”, ha aggiunto la figlia di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Infine la confessione: “Per me non è finito l’amore, io sono innamoratissima. Non riesco a nascondere i miei sentimenti, che devo fare?”.

Quando poi la Balivo le ha detto che magari potrebbero tornare insieme, Serena si è mostrata poco convinta che questo possa accadere, anche se non lo ha escluso. “Torneremo insieme? Non lo so, vedremo, io lascio al destino…”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/2/2020.