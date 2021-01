Serena Rutelli contro l’ex: 'Ti fai pubblicità col mio nome'

Serena Rutelli si scaglia contro l’ex, Alessandro Prince Zorresi, sul social. Nelle sue IG Stories la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli attacca lo sportivo 22enne. “Ti fai pubblicità col mio nome”, tuona la ragazza nel giorno del suo 31esimo compleanno. Oggi, 13 gennaio, spegne le candeline.

Serena e Zorresi si sono detti addio a febbraio scorso. Evidentemente, dopo quasi due anni insieme e una convivenza, la rottura ha lasciato strascichi profondi. Dal social sono scomparse le foto che li ritraevano in coppia felici e contenti. Alessandro Prince sembrerebbe aver voltato definitivamente pagina. Avrebbe una nuova fidanzata: in alcune storie condivise sul suo profilo Instagram si è fatto vedere in dolce compagnia, senza però mai svelare l’identità della sua bella.

Serena Rutelli parrebbe avere il dente avvelenato con l’ex. “Imparate a fare pubblicità di voi stessi… Con i nomi degli altri siamo tutti bravi. Personalità zero”, scrive sul social. Poi aggiunge, taggando Zorresi: “Beh…vedo che hai il mio nome ancora in bocca per darti pubblicità…”. Cita un articolo in cui si ipotizza Alessandro Prince sia tra i prossimi concorrenti dell’Isola dei Famosi 15, quella che sta per iniziare condotta da Ilary Blasi. Chiaramente l’ex calciatore viene citato come “l’ex compagno di Serena Rutelli”.

Nell’articolo in questione si parla anche del nuovo innamoramento del ragazzo tutto muscoli per un’altra. La Rutelli, ex concorrente molto amata del Grande Fratello 16, è convinta che lui cerchi visibilità usandola. E se davvero andasse al reality, impossibile non parlare ancora di lei…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/1/2021.