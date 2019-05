Serena Rutelli è l’eliminata dell’ottava puntata del GF. Perde lo scontro al televoto contro Michael Terlizzi e Martina, il pubblico non la salva. La figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, prima di lasciare il reality, riceve però l’ennesima sorpresa. Quando arriva in studio, Barbara D’Urso le mostra una nuova lettera mandata alla conduttrice da un altro suo fratello, Ezio.

E’ stata eliminata dal GF, Serena Rutelli non se la prende. “Questa esperienza mi ha aiutato moltissimo a crescere”, dice alla conduttrice. Mentre era nella Casa è stata contattata dalla sua madre biologica, che ha scelto di non vedere, poi da Gaetano, uno dei suoi fratelli. Ora riceve una nuova lettera da un altro fratello, Ezio. L’uomo le fa arrivare anche una foto che immortala proprio Ezio, Gaetano e Francesco, il terzo parente della 29enne.

Barbara D’Urso chiede a Serena Rutelli, ancora frastornata dopo essere stata eliminata dal GF, se vuole ascoltare le parole scritte nella nuova lettera inviatale da un altro fratello. Lei acconsente. "Ho saputo solo ora del Grande Fratello. Incredulo ho guardato le puntate e ho visto che anche Gaetano ha provato a contattarti. Hai visto la foto? Siamo noi tre, i vostri fratelli. Voglio ringraziare Francesco Rutelli e Barbara perché hanno avuto la stessa forza di tenerci uniti”, scrive Ezio. E ancora: “Se volete noi ci siamo, per raccontarvi la nostra storia. Ci siamo per voi, e vi vogliamo bene”.

La nuova lettera dell’altro fratello è diretta a Serena Rutelli e a sua sorella Monica, entrambe adottate dalla Palombelli e da Rutelli. La ragazza è stupita, ma molto contenta. La sua reazione è ancora una volta pura ed esemplare."Beh, è una bella emozione. Sapere che all’improvviso ricevi queste lettere che non ti aspetti. Io al di fuori non avrei mai immaginato… Avevo un’idea, però non sapevo”, dice.

La presentatrice del reality le sottolinea di aver voluto evitare di farle incontrare gli altri fratelli lì: se lo vorrà lo farà fuori dal GF, dato che ora è stata eliminata. Incantanti dalla sua eleganza i due opinionisti in studio. Iva Zanicchi esprime tutta l’ammirazione che ha nei confronti dei suoi genitori adottivi. “Eh, ancora una volta io devo complimentarmi con la tua mamma e il tuo papà. Sono due persone straordinarie e eccezionali. Avete fatto una cosa bellissima. E tu sei stata un esempio dentro la casa, per la tua semplicità e la tua educazione. Hai dato esempio a tutti gli altri. Magari un po’ timida, però credo che ti sia servita questa esperienza”, sottolinea.“Un esempio per questa edizione. Educata, sempre al proprio posto. tutte le ragazze dovrebbero essere così”, le fa eco Cristiano Malgioglio.