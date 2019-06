Serena Rutelli ha 29 anni, il fidanzato Prince Zorresi solo 21, ma questo non rappresenta un problema per il loro rapporto. A spiegarlo è stato proprio lui, che nelle ultime ore ha risposto a tantissime domande dei suoi follower su Instagram, rivelando molti dettagli sulla relazione che lo lega all’ex geiffina.

Prince ha raccontato come ha conosciuto Serena: “Serena l’ho conosciuta in un locale a Roma, quella sera era stupenda, come lo è sempre. Mi sono innamorato per il suo sguardo. Sono stato io a fare la prima mossa. Se dovessi descriverla in tre aggettivi direi che è una ragazza umile, dolce e coccolosa”. Poi ha rivelato che il fatto di aver condiviso lo stesso percorso da bambini, ovvero quello di essere stati adottati, rappresenta un punto di forza della loro relazione. “Il fatto che siamo stati entrambi adottati è un punto di forza della nostra relazione, ci lega ancora di più”, ha spiegato.

Il loro rapporto è nato esattamente un anno e due mesi fa. Il fatto di avere otto anni di differenza non è però un problema, anche perché, dice Prince, Serena “sembra una bambina”. “Non abbiamo mai avuto problemi o incertezze a causa della nostra differenza d’età”, ha fatto sapere. E anche il rapporto con i genitori di lei, la conduttrice Barbara Palombelli e l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, è molto sereno. “Ho un ottimo rapporto con la famiglia di Serena, c’è molta stima reciproca. Quando ho conosciuto sua mamma mi ricordo che lei rimase molto contenta”, ha aggiunto Zorresi.

Prince ha infine rivelato un particolare del suo percorso personale e delle sue origini: “Sono stato abbandonato a tre mesi da una donna che non intendeva essere nominata, le mie origini esatte non si sanno. Molto probabilmente dovrei essere un misto tra Africa e Oriente”. “Vorrei fare un viaggio con Serena in Africa, questo è un mio sogno”, ha quindi concluso.