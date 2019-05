Serena Rutelli riceve una bellissima sorpresa: fa il suo ingresso in studio il fidanzato Prince. I due dopo più di un mese si riabbracciano e non mancano le lacrime

Il fidanzato di Serena Rutelli entra in studio e fa una sorpresa alla gieffina

'Sei bellissima e bravissima. Sei una persona stupenda e la gente ti ama'

Serena Rutelli, 29 anni, durante la puntata del "Grande Fratello 16" di lunedì 20 maggio ha regalato ai telespettatori un momento davvero commovente: in studio, a sorpresa, è entrato il fidanzato Prince. La gieffina ha così potuto riabbracciare dopo più di un mese la dolce metà di cui in questi giorni di permanenza nella Casa ha sentito la mancanza. VIDEO Barbara D'Urso ha chiamato Serena Rutelli in studio facendole credere di essere stata eliminata dal gioco. Invece la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ha ricevuto una bellissima sorpresa: ha fatto il suo ingresso Prince, il fidanzato di Serena. Il ragazzo è arrivato portando un orsacchiotto di peluche gigante. La coppia si è abbracciata e non sono mancate le lacrime. "Sei bravissima", ha detto Prince alla Rutelli. "La gente ti guarda - ha aggiunto il fidanzato della gieffina - ti ama. Sei bellissima, come sempre. Sei una persona stupenda". Serena Rutelli nella Casa del "Grande Fratello 16" ha raccontato di aver ricevuto la proposta di nozze dal fidanzato. Ha anche espresso un po' di preoccupazione, temendo che Prince, vista la lontananza potesse stancarsi. La sorpresa che le ha fatto l'avrà sicuramente tranquillizzata. VIDEO







