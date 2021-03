Serena Williams difende Meghan Markle: 'E’ altruista, su di lei crudeltà’

Serena Williams è voluto intervenire pubblicamente a difesa di Meghan Markle dopo l’intervista di quest’ultima a Oprah Winfrey che sta facendo chiacchierare mezzo mondo. Le esplosive dichiarazioni dell’ex attrice americana sul razzismo vissuto all’interno della famiglia reale e nella conservatrice Inghilterra hanno toccato molto la tennista, che tra l’altro è una sua amica di lunga data. La sportiva 39enne (la stessa età di Meghan) ha fatto sapere via social: “Sono davvero orgogliosissima di te per il fatto che sei così coraggiosa. So che non è mai semplice. Sei forte, anche Harry lo è. Ti voglio tanto bene. Ti adoro. La tua amica, S.”.

In un altro messaggio Serena ha voluto argomentare meglio la sua posizione: “Meghan Markle, la mia amica altruista, vive la sua vita con empatia e compassione. Mi insegna tutti i giorni cosa vuol dire essere davvero nobile. Le sue parole mostrano il dolore e la crudeltà che ha dovuto affrontare. Conosco in prima persona il razzismo e il sessismo che alcune istituzioni e alcuni media usano per svilire le donne e le persone di colore, per minimizzare, per farci male e demonizzarci”.

“Abbiamo il dovere di denunciare pubblicamente il malevolo e infondato giornalismo da tabloid. Le conseguenze sulla salute mentale dell’oppressione sistematica e della vittimizzazione sono devastanti, isolanti e troppo spesso letali. Voglio che la figlia di Meghan, mia figlia e vostra figlia possano vivere in una società guidata dal rispetto. Ricordatevi che il raccolto dello spirito è amore, gioia, pace, gentilezza, bontà, fede, moderazione e auto-controllo. Non ci sono leggi contro queste cose”, ha concluso.

