Serena Rossi, madrina a Venezia 78, arriva al Lido: foto del look

Serena Rossi arriva al Lido. La madrina di Venezia 78 domani aprirà la nuova edizione della Mostra del Cinema, in scena fino all’11 settembre. E’ radiosa. L’attrice 36enne sorride ed euforica posa per i tanti fotografi presenti davanti all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort. In foto la immortalano con il suo strepitoso look super chic: la mora napoletana indossa camicia in seta e pantaloni larghi, tutto firmato Giorgio Armani. Capelli raccolti e trucco minimal.

Serena Rossi è emozionata e onorata di essere madrina di Venezia 78. "Scrivo e riscrivo il testo da settimane - racconta l'attrice - me lo ripeto mentre faccio la spesa o preparo la cena... non siamo in una bolla, comincia un'avventura bellissima tra decine di film di tutto il mondo, ma questo mondo è in fiamme e io sento di dover dire anche questo, magari uscirò fuori dai canoni ma sento di doverlo fare”.

E aggiunge: “La Mostra è un evento culturale, ma questo palcoscenico della Sala Grande del Palazzo del Cinema offre anche l'occasione per parlare della realtà che ci circonda e alla quale noi del cinema non siamo indifferenti solo perché viviamo in una bolla e tanti film ne saranno ulteriore testimonianza, affrontando temi come la violenza di genere, le guerre dimenticate, la dimensione esistenziale dei rifugiati e tanto altro”.

Poi fa sapere: ”Sarò qui tutto il periodo della Mostra e cercherò di non perdere un film, ne farò scorpacciata”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/8/2021.