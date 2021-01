Sergio Muniz papà per la prima volta: ecco il nome del figlio

Sergio Muniz a 45 anni è diventato papà per la prima volta. La compagna Morena Firpo ieri, 21 gennaio, ha partorito un bel maschietto. La coppia ha deciso di chiamare il figlio Yari. “Essere madre o padre è il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare”, scrive il cantante e attore spagnolo, citando Saramago, nel lungo post in cui esprime tutta la sua gioia per la cicogna appena arrivata.

Il vincitore della seconda edizione dell’Isola dei Famosi è al settimo cielo, annuncia di essere finalmente padre. Divorziato da Beatrice Bernardin, con Morena, classe 1984, insegnante di yoga, ha costruito la sua famiglia a Levanto, in Liguria, dove i due vivono: ora c’è Yari a illuminare ancora di più la vita.

Muniz per celebrare la nascita del bambino decide di usare le profonde parole di José Saramago, premio Nobel per la Letteratura, e scrive: “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per darli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio. Si, è così! Essere madre o padre e il maggiore gesto di coraggio che qualcuno possa fare, perché è esporsi ad ogni tipo di dolore, principalmente dell’incertezza di agire nel modo corretto e della paura di perdere qualcosa di così tanto amato. Perdere? Com’è? Non è nostro? Fu soltanto un prestito... il più pregiato e meraviglioso prestito, perché sono nostri solo per il periodo nel quale non possono valersi per se stessi, dopo loro appartengono alla vita, al destino e alle proprie famiglie. Dio benedica i nostri figli perché a noi ci ha benedetto già con il loro dono”.

Tanti i messaggi di congratulazioni e auguri per l’arrivo del bimbo, Sergio ringrazia ogni persona: la sua gioia è davvero incontenibile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2021.