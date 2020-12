Le regalano un sex toy: Aurora Ramazzotti reagisce così

Aurora Ramazzotti fa unboxing dal suo appartamento milanese: come una youtuber e influencer perfetta, scarta i doni che le sono arrivati a casa e li mostra ai suoi 2 milioni di follower. Tra i tanti prodotti, accessori, trucchi, abbigliamento, decorazioni e scarpe, le regalano pure un sex toy: la bella 23enne ha una reazione inaspettata tutta da ridere.

Aury ironizza. La bella 23enne, anche se accanto a lei non c’è nessuno, come se si rivolgesse a persone care vicine, dice: “Non è finita qui, lo faccio vedere? Sicuri…? Non è che poi si scandalizzano…?”.

VIDEO

La bella 23enne, figlia primogenita di Milchelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, decide di mostrare l’inaspettato oggetto ricevuto. “Va bene, siete pronti? Lelo, marca spagnola, ci manda questo!”. La Ramazzotti tiene tra le mani il giocattolo erotico ancora chiuso nella scatola: la confezione è integra.

“A me sembra avanguardia”, esclama ironica Aurora Ramazzotti, divertita dal sex toy di dimensioni tutt’altro che contenute e di colore blu elettrico. Poi chiude con un “Gracias”, tanto per rispettare l’idioma del brand che le ha fatto il regalo (anche se in realtà Aury sbaglia, Lelo è un marchio svedese, ndr.) e che sicuramente è riuscita a sorprenderla e a farla sorridere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/12/2020.