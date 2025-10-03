Sfida tra Rai e Mediaset, Selvaggia Lucarelli manda una stoccata a De Martino: ecco cos’ha detto

Su Ballando con le Stelle non ha dubbi: “E’ come se fosse il mio psicanalista”

Selvaggia Lucarelli come sempre non ha peli sulla lingua. A Gay.it parla della sfida di ascolti tra Rai e Mediaset. La prima puntata di Ballando con le Stelle, il dancing show di Milly Carlucci, ha perso contro l’inossidabile Tu Sì Que Vales di Maria De Filippi. In aiuto arriva Affari Tuoi, che precederà la trasmissione. La 51enne, così, manda una stoccata a Stefano De Martino, che lo conduce. “Subentra per battere colei che l’ha creato”, sottolinea.

Sfida tra Rai e Mediaset, Selvaggia Lucarelli manda una stoccata a De Martino

“Gli ascolti fanno anche l’economia delle reti”, spiega Selvaggia. E prosegue: “Quest’anno mi sembra più accesa che mai. Si è parlato della fine di un patto di belligeranza tra le due corazzate, Rai e Mediaset. Non so se il casus belli sia stata Barbara d’Urso, ma ho la sensazione di sì. Io però, se devo dirti la verità, lo trovo sano: preferisco due realtà che si sfidano, perché credo che ne beneficino soprattutto gli spettatori. Entrambi faranno il massimo per alzare la qualità e il livello e, alla fine, chi ci guadagna è proprio lo spettatore”.

Stefano su Rai1 farà da traino a Ballando con le Stelle, con Affari Tuoi, ed entrerà in concorrenza con Maria De Filippi e il suo Tu Sì Que Vales su Canale 5

La Lucarelli aggiunge: “E poi a me piacciono le guerre… non quelle con i carri armati, i droni e i missili, ma quelle metaforiche, commerciali, tra editori: quelle mi divertono. Secondo me sono anche costruttive, servono a non annoiarsi. Noi che scriviamo di tv abbiamo da dire: 'C’è Gerry Scotti contro Stefano De Martino'. Tu pensa: De Martino che subentra per battere colei che l’ha creato. Chi avrebbe mai pensato, 15 anni fa, che quel ballerino diretto da Maria un giorno sarebbe stato il suo diretto concorrente, diventando il traino di Ballando con le Stelle contro di lei? Alla fine è un grande romanzo questo, come Guerra e pace”.

Su Ballando, dove ha davanti da giudice alcune sue ‘nemiche’, come la d’Urso, sottolinea: “A Ballando si usa parecchio mettere alla prova il mio self control. Ormai non so mai che cosa aspettarmi… mancano solo il mio ex marito (ma andiamo d’accordo, quindi non fa gola) e il primo fidanzatino delle medie che mi ha lasciato per la mia compagna di banco. Chi manca? Tutte le persone con cui ho dei conti in sospeso sono venute lì. In effetti, ormai è diventato un appuntamento fisso: Ballando è come se fosse il mio psicanalista. Sai quando il tuo psicanalista ti dice che devi far pace col tuo passato, che devi chiudere il cerchio? Ecco, io chiudo tutti i cerchi a Ballando! Poi si aprono continuamente nuovi fronti, ma dieci anni dopo li chiuderò nuovamente a Ballando”.

Lei non farà mai come Paolo Belli, che ora è passato tra i concorrenti: “Il giudice deve rimanere credibile. Se la gente mi vedesse ballare, perderei la mia autorevolezza, capisci?”. E ancora: “No, non lo farò. Non credo che ballerò. Magari, ballerina per una notte in futuro: quelle sono cose che si dimenticano in fretta, destinate all’oblio”.