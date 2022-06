Shakira e Gerard Piquè si separano dopo 12 anni, è ufficiale: 'Chiediamo rispetto per i nostri figli’

Dopo giorni di rumor arriva la conferma: è ufficiale, Shakira e Gerard Piquè dopo 12 anni insieme si separano. La 45enne e il 35enne, genitori di Milan, nato nel 2013, e Sasha, venuto al mondo nel 2015, si dicono addio.

“Siamo spiacenti di confermare - si legge nel comunicato che la popstar ha rilasciato - che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione".

Shakira e Piqué, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d'Europa nel 2012, si sono incontrati proprio in occasione dei mondiali in Sudafrica durante la registrazione del videoclip "Waka Waka”: da lì il colpo di fulmine. Non si sono mai sposati, ma la loro unione aveva fatto sognare i fan di tutto il pianeta.

Stando ai gossip ci sarebbe un tradimento dello sportivo alla base della rottura. Nei giorni scorsi i media avevano fatto sapere che Gerard aveva lasciato la casa a Esplugues de Llobregat a Barcellona, tornando a vivere nel suo appartamento nella zona alta della città catalana. Tutto a causa di una relazione con una studentessa 20enne.

Sempre secondo alcune voci Shakira, alla scoperta del tradimento, avrebbe avuto una crisi d’ansia così forte da rendersi necessario il ricovero in ospedale, notizia però smentita da fonti vicine all’artista, che vive giorni complicati anche a causa di un incidente del padre.

A far pensare male ci ha pensato persino il testo dell’ultima canzone della cantante, “Te felicito”: “Ti conosco bene e so che stai mentendo; complimenti sei un bravo attore, su questo non ho dubbi, ti dovrebbero dare un Oscar”. Per molti lei era al limite, così ecco arrivare i titoli di coda su una favola d’amore con un finale amarissimo.

