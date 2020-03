Shannen Doherty sta combattendo di nuovo contro il cancro. Oltre alle cure mediche, che ricordiamo sono imprescindibili, l’attrice americana, famosa in tutto il mondo per il ruolo di Brenda interpretato negli anni ’90 nella serie cult ‘Beverly Hills 90210’, ha scoperto quanto sia importante per il benessere psicofisico il supporto di persone care, come le sue amiche, e un’alimentazione sana e naturale. La 48enne anche se è al quarto stadio non ha alcuna intenzione di mollare.

“Dopo un anno di lotta contro il cancro che è tornato e altri stress, sono ancora qui. Mi sto prendendo cura di me stessa e sto abbracciando ogni giorno che arriva. Non è sempre facile. Ci sono dei giorni in cui sono depressa e altri in cui non ho voglia di fare niente. Ma riesco ad andare avanti con l’aiuto degli amici”, ha fatto sapere su Instagram pubblicando uno scatto in cui appare insieme ad alcune amiche sotto il sole della California.

Shannen ha poi postato una serie di immagini di cibi salutari, buoni per il palato e per il corpo. Si tratta soprattutto di verdure fresche, cotte e non, ricche di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti, tra cui anche i cavoletti di Bruxelles. “Sto anche imparando a cucinare in nuovi modi che alimentano la mia anima ma anche il mio stomaco, ma in un modo salutare”, ha aggiunto.

